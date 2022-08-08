TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de mevcut kadrodan ayrılacak isimler olması halinde transfer sayısı artacak.
Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de mevcut kadrodan ayrılacak isimler olması halinde transfer sayısı artacak.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde Kim Min-Jae'nin ardından önemli bir ayrılık daha yaşanabilir.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan yıldız savunmacı, Avrupa ekiplerini peşine taktı.
Menajerinin İtalya ve Almanya'dan görüşmeler yaptığı Szalai için yeni talip İngiliz takımı West Ham United oldu.
Ada ekibi, 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu 24 yaşındaki stoper için Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt aldı.
Yıldız savunmacı için Rus ekibi Zenit de pusuda bekliyor.
FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO BEKLİYOR!
Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapan yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.
Sabah'ın haberine göre; Ayrılık yaşanması durumunda yönetim rotayı Brezilya'ya çevirecek.
Luan Peres'i sol stoperde düşünen Jorge Jesus, Szalai'nin satılması halinde sağ stoper takviyesi yapılmasını istiyor.
SZALAI YERİNE NINO!
Bu hedef doğrultusunda hamlesini yapacak olan sarı-lacivertliler, Fluminense forması giyen Nino'yu kadrosuna katmak için kolları sıvayacak.
Hemen harekete geçecek olan Fenerbahçeli kurmaylar, Portekizli çalıştırıcının yönetime ismini verdiği Brezilyalı stoper için resmi teklif yapacak.
Brezilya ekibinin Nino için 8 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.
Nino'nun Fluminense'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.