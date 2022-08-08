Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de takımın başına Jorge Jesus'un geçmesiyle büyük bir değişim yaşanıyor. Üst üste transferlerle kadrosunu yenileyen sarı-lacivertlilerde, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin ardından önemli bir isim daha yol ayrımına geldi. Avrupa ekiplerinin radarında bulunan Macar stoper Attila Szalai'nin ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimler üzerinde duruluyor. 15 milyon euro'luk bir bonservis belirleyen Fenerbahçeli kurmaylar, satışın gerçekleşmesi durumunda Portekizli hoca Jesus'un isteği üzerine rotayı Brezilya'ya kıracak. Szalai'den gelen para Sambacı stoperin transferinde kullanılacak. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:55
TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de mevcut kadrodan ayrılacak isimler olması halinde transfer sayısı artacak.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde Kim Min-Jae'nin ardından önemli bir ayrılık daha yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Gösterdiği performansla beğeni toplayan yıldız savunmacı, Avrupa ekiplerini peşine taktı.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Menajerinin İtalya ve Almanya'dan görüşmeler yaptığı Szalai için yeni talip İngiliz takımı West Ham United oldu.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Ada ekibi, 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu 24 yaşındaki stoper için Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt aldı.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Yıldız savunmacı için Rus ekibi Zenit de pusuda bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO BEKLİYOR!
Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapan yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Sabah'ın haberine göre; Ayrılık yaşanması durumunda yönetim rotayı Brezilya'ya çevirecek.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Luan Peres'i sol stoperde düşünen Jorge Jesus, Szalai'nin satılması halinde sağ stoper takviyesi yapılmasını istiyor.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

SZALAI YERİNE NINO!
Bu hedef doğrultusunda hamlesini yapacak olan sarı-lacivertliler, Fluminense forması giyen Nino'yu kadrosuna katmak için kolları sıvayacak.

TRANSFER HABERİ: Szalai'nin yerine geliyor! Fenerbahçe'ye Sambacı stoper

Hemen harekete geçecek olan Fenerbahçeli kurmaylar, Portekizli çalıştırıcının yönetime ismini verdiği Brezilyalı stoper için resmi teklif yapacak.

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