Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Son dakika spor haberi: Sol bek ve kaleci transferleriyle eksik bölgeleri birer birer tamamlayan Fenerbahçe'de gözler tamamen santrfor takviyesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Slovacko maçının ardından yaptığı golcü açıklamasında taraftarları heyecanlandırmıştı. Deneyimli hocanın, "Önümüzdeki günlerde santrfor transferi yapabiliriz" sözleri gündem yarattı. Transfer operasyonu sürdüren Fenerbahçe'nin golcü listesi ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin hedefindeki yıldızlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Fenerbahçe camiası golcü transferine odaklanmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Yeni sezonda 3 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, santrforlarından beklenen verimi alamadı.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Dinamo Kiev ile oynanan iki maçta 1 defa gol sevinci yaşayabilen Kanarya'nın tek sayısı defans oyuncusu olan Attila Szalai'den geldi.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Slovacko'yu 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de golleri Lincoln Henrique (2) ve Emre Mor kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Takıma direkt katkı verecek bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE!
Andrea Belotti, Alexander Sörloth, Alessane Plea; Fenerbahçe ile adı geçen isimlerden olurken, sarı-lacivertlilerden yeni bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

MAXI GOMEZ GİRİŞİMİ!
Fenerbahçe, bonservisi Valencia'da olan Maxi Gomez için girişimde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki Uruguaylı ismin şartlarını sordu.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Valencia'nın 2019 yılında Celta Vigo'dan 14,5 milyon euro'ya transfer ettiği Gomez, geçen sezon 29 lig maçında 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Öte yandan İspanyol basını, Valencia'nın Maxi Gomez için 12 milyon euro bonservis bedeli beklediğini öne sürdü.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

F.Bahçe'nin Maxi Gomez için Valencia'dan alacağı ilk cevaba göre, bu transfer için görüşmelerin sürmesi ya da sonlanmasına karar verilecek.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Brugge, Valladolid, Celta Vigo ve Espanyol da golcü yıldızla ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

ARJANTİNLİ COPETTI DE LİSTEDE!
Santrfor adayları listesine bir isim daha eklendi. Racing'ten Enzo Copetti'nin F.Bahçe'ye önerildiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Geçen sezon 32 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli'nin kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Bonservisi 10 milyon euro olan oyuncunun evraklarının İstanbul'a geldiği ve Jesus'un onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

DİĞER
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...
Kayıp bulundu! Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı
Şampiyon perdeyi açıyor
Flaş santrfor açıklaması! "Önümüzdeki günlerde..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
10 numara Djalo!
Fenerbahçe Lincoln ile coştu!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
ALES NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temaslar sürüyor Temaslar sürüyor 06:27
ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! 01:24
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:12
İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar 01:06
10 numara Djalo! 10 numara Djalo! 00:34
Attila Szalai hakeme takıldı Attila Szalai hakeme takıldı 00:22
Daha Eski
Svedik: O golü atmalıydık Svedik: O golü atmalıydık 00:21
Turu geçeceğiz Turu geçeceğiz 00:20
İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz 00:17
Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Transferde Beşiktaş pişmanlığı! 00:14
Jesus açıklamıştı! Listedeki golcüler ortaya çıktı Jesus açıklamıştı! Listedeki golcüler ortaya çıktı 00:10
Son model Lincoln Son model Lincoln 00:07