TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus açıklamıştı! İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler

Fenerbahçe camiası golcü transferine odaklanmış durumda.
Fenerbahçe camiası golcü transferine odaklanmış durumda.
Yeni sezonda 3 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, santrforlarından beklenen verimi alamadı.
Dinamo Kiev ile oynanan iki maçta 1 defa gol sevinci yaşayabilen Kanarya'nın tek sayısı defans oyuncusu olan Attila Szalai'den geldi.
Slovacko'yu 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de golleri Lincoln Henrique (2) ve Emre Mor kaydetti.
Takıma direkt katkı verecek bir golcü takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler girişimlerini hızlandırdı.
FENERBAHÇE'DEN YENİ HAMLE!
Andrea Belotti, Alexander Sörloth, Alessane Plea; Fenerbahçe ile adı geçen isimlerden olurken, sarı-lacivertlilerden yeni bir hamle geldi.
MAXI GOMEZ GİRİŞİMİ!
Fenerbahçe, bonservisi Valencia'da olan Maxi Gomez için girişimde bulundu.
Sarı-lacivertliler 25 yaşındaki Uruguaylı ismin şartlarını sordu.
Valencia'nın 2019 yılında Celta Vigo'dan 14,5 milyon euro'ya transfer ettiği Gomez, geçen sezon 29 lig maçında 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan İspanyol basını, Valencia'nın Maxi Gomez için 12 milyon euro bonservis bedeli beklediğini öne sürdü.
F.Bahçe'nin Maxi Gomez için Valencia'dan alacağı ilk cevaba göre, bu transfer için görüşmelerin sürmesi ya da sonlanmasına karar verilecek.
Brugge, Valladolid, Celta Vigo ve Espanyol da golcü yıldızla ilgileniyor.
ARJANTİNLİ COPETTI DE LİSTEDE!
Santrfor adayları listesine bir isim daha eklendi. Racing'ten Enzo Copetti'nin F.Bahçe'ye önerildiği belirtildi.
Geçen sezon 32 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli'nin kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.
Bonservisi 10 milyon euro olan oyuncunun evraklarının İstanbul'a geldiği ve Jesus'un onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği öğrenildi.