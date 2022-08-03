TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Racing Club'ta forma giyen Enzo Copetti'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin temsilciler aracılığıyla Güney Amerika'da forvet arayışına girdiği ifade edildi.
Listesine birçok isim giren Kanarya'nın, 26 yaşındaki Copetti'ye ilgi gösterdiği belirtildi.
BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin hedefindeki Tangocu yıldız için kulübü Racing Club'ın 10 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor.
İki kulübün de henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ve transferin ilgi boyutunda olduğunun altı çizildi.
Transferde aceleci davranmayan Udinese ve Fenerbahçe'nin oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği ve teklif hazırlığında olduğu bildirildi.
2019-20 sezonundan beri Racing Club'ta forma giyen Copetti, 81 karşılaşmada 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
2017 yılında Rafaela 2'den A Takım'a yükselen Copetti, 2021 yılında Racing Club'a kiralandı.
Performansıyla beğeni toplayan Arjantinli oyuncunun 619 bin euro'ya bonservisi alındı.
Enzo Copetti'nin kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Tangocu oyuncunun güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro olarak gösteriliyor.