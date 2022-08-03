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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe, sol bek ve kaleci takviyelerinin ardından gözünü santrfor mevkisine çevirdi. Bir süredir Güney Amerika pazarında arayışlarını sürdüren yönetimin dikkatini Arjantin Ligi ekibi Racing Club forması giyen Enzo Copetti çekti. Kanarya'nın 26 yaşındaki golcü için teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin gözdesi Enzo Copetti'nin bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 00:23 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 00:24
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertlilerin temsilciler aracılığıyla Güney Amerika'da forvet arayışına girdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

Listesine birçok isim giren Kanarya'nın, 26 yaşındaki Copetti'ye ilgi gösterdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'nin hedefindeki Tangocu yıldız için kulübü Racing Club'ın 10 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

UDINESE DE DEVREDE!
İtalyan ekibi Udinese'nin de Copetti transferinde devrede olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

İki kulübün de henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ve transferin ilgi boyutunda olduğunun altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

Transferde aceleci davranmayan Udinese ve Fenerbahçe'nin oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği ve teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

2019-20 sezonundan beri Racing Club'ta forma giyen Copetti, 81 karşılaşmada 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

Santrfor mevkisinde oynayan 26 yaşındaki futbolcu, sağ kanat bölgesinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Enzo Copetti hamlesi! İşte bonservis bedeli

2017 yılında Rafaela 2'den A Takım'a yükselen Copetti, 2021 yılında Racing Club'a kiralandı.

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