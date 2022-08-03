FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor.
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Dinamo Kiev maçında sahadan hayal kırıklığıyla ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Slovacko maçı planı netleşti.
Tecrübeli teknik direktörün, Kiev maçındaki kadrosundan sakatlıklar ve mecburi listeden çıkarılanlar haricinde değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi.
Ukrayna ekibiyle karşılaştıkları müsabaka sonrası basın toplantısında takımın genel performansından memnun olduğunu belirten Jesus'un sürpriz yapmaması bekleniyor.
Savunma arkası koşulara ve orta alandaki boşluklara dikkat çeken Portekizli çalıştırıcının taktiksel düzeni bozmayacağı belirtildi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SLOVACKO MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Ertuğrul Çetin
Osayi Samuel