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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı muhtemel 11'i

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor. Dinamo Kiev maçından hayal kırıklığıyla ayrılan sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un Çekya ekibi karşısındaki planı netleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:21 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:45
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Slovacko maçı hazırlıkları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı muhtemel 11'i

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştığı Dinamo Kiev maçında sahadan hayal kırıklığıyla ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un Slovacko maçı planı netleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı muhtemel 11'i

Tecrübeli teknik direktörün, Kiev maçındaki kadrosundan sakatlıklar ve mecburi listeden çıkarılanlar haricinde değişikliğe gitmeyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı muhtemel 11'i

Ukrayna ekibiyle karşılaştıkları müsabaka sonrası basın toplantısında takımın genel performansından memnun olduğunu belirten Jesus'un sürpriz yapmaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı muhtemel 11'i

Savunma arkası koşulara ve orta alandaki boşluklara dikkat çeken Portekizli çalıştırıcının taktiksel düzeni bozmayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı muhtemel 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SLOVACKO MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ertuğrul Çetin

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