FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattı için mesaide...
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattı için mesaide...
Gündemine birçok ismi alan sarı-lacivertliler bir süre önce Mariano Diaz'la ilgileniyordu.
İspanyol basını, yıldız futbolcuya yeni bir talip çıktığını duyurdu.
Cadena Ser'de yer alan habere göre Iago Aspas'ın yanına yardımcı bir forvet arayan Celta Vigo, listesine Mariano Diaz'ı dahil etti.
Dominikli futbolcunun, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almadığı da vurgulandı.
MARIANO DIAZ KİMDİR?
1 Ağustos 1993 yılında İspanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Badalona altyapısında başladı.
Ardından Real Madrid altyapısına geçti.
2016'da Real Madrid A takımına yükseldi.
2017 yılında ise 8 milyon euro karşılığında Olympique Lyon'a transfer oldu.
2018'de 21.5 milyon euro bonservis bedeliyle yeniden Real Madrid forması giydi.
Dominikli golcü, milli takımı ile çıktığı 1 maçta 1 gole imzasını attı.
Forvet hattında forma giyen Mariano Diaz, 1.80 cm boyunda...
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...