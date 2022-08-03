Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, birçok önemli ismi renklerine bağladı. Forvet bölgesi için takviye arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinde Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mariano Diaz da vardı. Dominikli golcüye yeni bir talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:08
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet hattı için mesaide...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

Gündemine birçok ismi alan sarı-lacivertliler bir süre önce Mariano Diaz'la ilgileniyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

İspanyol basını, yıldız futbolcuya yeni bir talip çıktığını duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

Cadena Ser'de yer alan habere göre Iago Aspas'ın yanına yardımcı bir forvet arayan Celta Vigo, listesine Mariano Diaz'ı dahil etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

Dominikli futbolcunun, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almadığı da vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

MARIANO DIAZ KİMDİR?

1 Ağustos 1993 yılında İspanya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

Profesyonel futbol kariyerine Badalona altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

Ardından Real Madrid altyapısına geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

2016'da Real Madrid A takımına yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

2017 yılında ise 8 milyon euro karşılığında Olympique Lyon'a transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

2018'de 21.5 milyon euro bonservis bedeliyle yeniden Real Madrid forması giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe de ilgileniyordu! Mariano Diaz için Celta Vigo devrede

Dominikli golcü, milli takımı ile çıktığı 1 maçta 1 gole imzasını attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de hedef tekrardan Plea!
Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
DOLAR NE KADAR OLDU? Euro, dolar, sterlin kaç TL?
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş genç yıldızın lisansını çıkardı! Beşiktaş genç yıldızın lisansını çıkardı! 12:11
Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu TFF ile görüştü! Bakan Nebati ve Bakan Kasapoğlu TFF ile görüştü! 12:10
Yeni talibini açıkladılar! F.Bahçe... Yeni talibini açıkladılar! F.Bahçe... 12:07
F.Bahçe'de hedef tekrardan Plea! F.Bahçe'de hedef tekrardan Plea! 11:49
İşte Süper Lig tarihinin en farklı skorları İşte Süper Lig tarihinin en farklı skorları 11:46
Rugani savaşı! Cimbom'a rakip çıktı Rugani savaşı! Cimbom'a rakip çıktı 11:35
Daha Eski
Sakaryaspor'dan orta saha takviyesi! Sakaryaspor'dan orta saha takviyesi! 10:51
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 10:44
Pereira'lı Corinthians Libertadores Kupası'nda kayıp! Pereira'lı Corinthians Libertadores Kupası'nda kayıp! 10:21
Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı 11'i Jesus kararını verdi! İşte Slovacko maçı 11'i 10:21
Cimbom'da sıra ayrılıkta! Tam 7 isim birden... Cimbom'da sıra ayrılıkta! Tam 7 isim birden... 10:18
Aslan Kluivert'ta ısrarcı! Önerilen rakam... Aslan Kluivert'ta ısrarcı! Önerilen rakam... 10:18