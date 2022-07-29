Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin imzası askıda! Dizinde sorun çıktı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique'de gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE SORUN ÇIKTI!

Brezilya basınından ge.globo'da yer alan habere göre, Gustavo Henrique'nin yapılan sağlık kontrollerinde sorun çıktı.

Türkiye'de yapılan tıbbi testlerde 29 yaşındaki oyuncunun dizinde komplikasyonlar tespit edildiği belirtildi.





Fiziksel durumu tartışma konusu olan Brezilyalı savunmacı için detaylı bir tarama yapılması kararlaştırıldı. Fenerbahçe sağlık ekibinin, oyuncunun geçmiş sakatlıklarıyla ilgili raporları talep ettiği bildirildi.

Test sonuçlarının olumlu gelmemesinden dolayı Gustavo Henrique'nin imzasını geciktirdiği belirtilen haberde, sarı-lacivertlilerin sağlık departmanının değerlendirmelere devam ettiği ifade edildi.

Flamengo ve Fenerbahçe yetkililerinin, Gustavo Henrique'nin son durumu hakkında fikir alışverişlerinde bulunduğu kaydedildi.

Brezilyalı stoper, yılın başında Flamengo formasıyla dizinden yaşadığı sakatlık sonrası 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Santos döneminde ise çapraz bağlarından ameliyat oldu ve 316 gün forma giyemedi.