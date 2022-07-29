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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin imzası askıda! Dizinde sorun çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği 29 yaşındaki stoper Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinde sorun çıktı. Brezilya basınında çıkan haberde; Yapılan sağlık taramasında diz komplikasyonuna rastlandığı ve imzanın bu yüzden askıda kaldığı ifade edildi. Flamengo ve Fenerbahçe yetkililerinin, Gustavo Henrique'nin son durumu hakkında fikir alışverişlerinde bulunduğu kaydedildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 22:28 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022 Cuma 23:40
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin imzası askıda! Dizinde sorun çıktı

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique'de gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE SORUN ÇIKTI!
Brezilya basınından ge.globo'da yer alan habere göre, Gustavo Henrique'nin yapılan sağlık kontrollerinde sorun çıktı.

Türkiye'de yapılan tıbbi testlerde 29 yaşındaki oyuncunun dizinde komplikasyonlar tespit edildiği belirtildi.

Fiziksel durumu tartışma konusu olan Brezilyalı savunmacı için detaylı bir tarama yapılması kararlaştırıldı. Fenerbahçe sağlık ekibinin, oyuncunun geçmiş sakatlıklarıyla ilgili raporları talep ettiği bildirildi.

Test sonuçlarının olumlu gelmemesinden dolayı Gustavo Henrique'nin imzasını geciktirdiği belirtilen haberde, sarı-lacivertlilerin sağlık departmanının değerlendirmelere devam ettiği ifade edildi.

Flamengo ve Fenerbahçe yetkililerinin, Gustavo Henrique'nin son durumu hakkında fikir alışverişlerinde bulunduğu kaydedildi.

Brezilyalı stoper, yılın başında Flamengo formasıyla dizinden yaşadığı sakatlık sonrası 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Santos döneminde ise çapraz bağlarından ameliyat oldu ve 316 gün forma giyemedi.

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