3 isimden müthiş kâr

Sarı-lacıvertliler; İtalya'ya sattığı Eljif Elmas, Muriqi ve Kim'den 45 milyon 470 bin euro kâr elde etti. Üç oyuncunun bonservislerine toplamda 8 milyon 780 bin euro ödeyen yönetim; Eljif'i Napoli'ye 16.2 milyon euro, Vedat'ı Lazio'ya 20 milyon euro, Kim'i ise Napoli'ye 18 milyon 50 bin euro'ya sattı.
Sarı-lacıvertliler; İtalya'ya sattığı Eljif Elmas, Muriqi ve Kim'den 45 milyon 470 bin euro kâr elde etti. Üç oyuncunun bonservislerine toplamda 8 milyon 780 bin euro ödeyen yönetim; Eljif'i Napoli'ye 16.2 milyon euro, Vedat'ı Lazio'ya 20 milyon euro, Kim'i ise Napoli'ye 18 milyon 50 bin euro'ya sattı.