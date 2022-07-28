Haberler Fenerbahçe 3 isimden müthiş kâr

3 isimden müthiş kâr

Sarı-lacıvertliler; İtalya'ya sattığı Eljif Elmas, Muriqi ve Kim'den 45 milyon 470 bin euro kâr elde etti. Üç oyuncunun bonservislerine toplamda 8 milyon 780 bin euro ödeyen yönetim; Eljif'i Napoli'ye 16.2 milyon euro, Vedat'ı Lazio'ya 20 milyon euro, Kim'i ise Napoli'ye 18 milyon 50 bin euro'ya sattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
3 isimden müthiş kâr
Sarı-lacıvertliler; İtalya'ya sattığı Eljif Elmas, Muriqi ve Kim'den 45 milyon 470 bin euro kâr elde etti. Üç oyuncunun bonservislerine toplamda 8 milyon 780 bin euro ödeyen yönetim; Eljif'i Napoli'ye 16.2 milyon euro, Vedat'ı Lazio'ya 20 milyon euro, Kim'i ise Napoli'ye 18 milyon 50 bin euro'ya sattı.
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