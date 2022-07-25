Öp hocanın elini

Jesus ve Emre Mor'un doğum günü dün çift pasta ile kutlandı. Futbolcular, 68 yaşına giren Jesus'u tokalaşarak tebrik ederken Arda Güler ise elini öptü. Jesus, Arda'ya gülümseyip, sarıldı. Jesus ve 25 yaşına giren Emre, kutlama organizasyonu için teşekkür etti.
Jesus ve Emre Mor'un doğum günü dün çift pasta ile kutlandı. Futbolcular, 68 yaşına giren Jesus'u tokalaşarak tebrik ederken Arda Güler ise elini öptü. Jesus, Arda'ya gülümseyip, sarıldı. Jesus ve 25 yaşına giren Emre, kutlama organizasyonu için teşekkür etti.