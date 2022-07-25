Jonatan için yanıt bekliyor

Sol bekte liste başına yükselen Felipe Jonatan için kulübü Santos'tan yanıt bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu için önerilen rakam kabul edilirse, görüşmeler ileri düzeye taşınacak... Welington için Sao Paulo'nun yüksek bonservis talebi sürüyor. Giuseppe Pezzella konusunda da Parma ile uzlaşılamadı.
Sol bekte liste başına yükselen Felipe Jonatan için kulübü Santos'tan yanıt bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu için önerilen rakam kabul edilirse, görüşmeler ileri düzeye taşınacak... Welington için Sao Paulo'nun yüksek bonservis talebi sürüyor. Giuseppe Pezzella konusunda da Parma ile uzlaşılamadı.