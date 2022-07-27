FENERBAHÇE DINAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2. Tur ön eleme rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

İki takım Polonya'da oynanan ilk karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı. Temsilcimize tur için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bu aşamada da bozulmazsa mücadele penaltı atışlarına gidecek.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in karşı karşıya geleceği mücadele 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

TURU ATLARSA RAKİP STURM GRAZ

Fenerbahçe, 2. Tur'da D. Kiev'i elemeyi başarırsa 3. Tur'da Sturm Graz'ın rakibi olacak. Ardından Play-off aşamasındaki rakibini bekleyecek.

Sarı-lacivertliler Kiev'i geçmesi halinde Sturm Graz'a elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

AVRUPA'DA 242. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'nda 242. maçına çıkıyor. Kanarya 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 yenilgi yaşadı. Rakip ağları 301 defa sarsarken kalesinde ise 354 gol gördü. Kupa 1'de ise 34. eleme maçına çıkacak. 33 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgi aldı.