Şampiyonluk istiyorum

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan transfer ettiği Willian Arao, sarı- lacivertli ekipte forma giymesinin bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyledi. Samandıra'da basının karşısına çıkan Brezilyalı ön libero, "Burada olmak benim için büyük onur. Çok istekliyim. Hocamız benden ne beklediğini söyledi. Bunları sahada göstermek istiyorum" dedi. Gelmeden Alex ile konuştuğunu belirten Arao, "O burada bir idol. F.Bahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan takımı. Ben de şampiyon olup tarihe geçmek istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, derbileri kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



SAHADA KONUŞURUM



Arao, "Kendimi sahada göstermeyi tercih ederim. Ön liberoda ve savunmada görev yapabilirim. Hocamın şans vereceği her pozisyonda oynayabilirim. Oyunu kontrol etmek için elinden geleni yapan, yüksek pas yüzdesi yakalamaya çalışan bir futbolcuyum. Baskı altında oynamaya alışığım" dedi.



KİEV İÇİN HAZIRIZ



Hazırlıkların güzel gittiğini de belirten Arao: "Takımın durumunu çok iyi buldum. Kiev maçı öncesi özgüvenli durumda olduğumuzu söyleyebilirim."