Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yapılan transferler kadar mevcut oyuncuların son durumları da büyük önem taşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin birçok futbolcusuna Avrupa'dan teklif yağıyor. Dinamo Kiev maçı ile sezonu açan Kanarya'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor. Bonservis patlaması yaşayacak olan Fenerbahçe kasasına yaklaşık olarak 40.5 milyon euro koyacak. İşte o isimler, yeni takımları ve bonservis bedelleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 12:48
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçıyla yeni sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre gidecek-gelecek isimler belirleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Şu ana kadar yaptığı takviyelerle transferin hızlı takımlarından olan Kanarya'nın durmaya niyeti yok.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Hedefteki yıldızlara birer birer imza attıran Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumları netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Birçok futbolcusuna teklif yağan sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek ayrılıklar sonrası kasa dolacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

5 ismin ciddi talipleri bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, transferlerin resmiyet kazanmasının ardından 40.5 milyon euro'luk bir geliri kasaya koymaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

İşte o isimler ve belirlenen bonservis bedelleri...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

KIM MIN-JAE
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un onayından geçmeyen tek ayrılık Kim Min-Jae'de yaşanacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli nedeniyle oyuncuyla anlaşan herhangi bir kulübün bu parayı ödemesi halinde sarı-lacivertlilere söz hakkı kalmıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

İtalyan devi Napoli'nin 20 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeme konusunda ikna olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Çizme ekibinin, Kim Min-Jae ile son detayları görüştüğü ve kısa süre içinde transferi resmiyete dökeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Napoli'nin 20 milyon euro'yu Fenerbahçe'ye iki taksit halinde ödeyeceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

PELKAS
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılmaya hazırlanan bir diğer futbolcu da Dimitris Pelkas.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Jorge Jesus'un gelecek planlarında yer almayan Yunan oyuncu satış listesine konmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katan Hull City'nin, Pelkas konusunda da ısrarcı olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Transferin 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

MIHA ZAJC
Gerek saha içi gerekse de saha dışı tavırlarıyla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Miha Zajc da yol ayrımına geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Geçen sezon kaptığı formayla gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven futbolcu değerini artırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

İtalyan ekiplerinin gözdesi konumunda bulunan 28 yaşındaki futbolcu 8 milyon euro bonservis bedeliyle Torino'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

BERISHA
Fenerbahçe'de bir türlü kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Mergim Berisha gözden çıkarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Jorge Jesus'un hücum rotasyonunda düşünülmeyen genç futbolcunun yeni adresi Almanya oluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Bundesliga ekibi Mainz 5 milyon euro bonservis bedeliyle Berisha'yı renklerine bağlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Fenerbahçe, 5 milyon euro'ya Salzburg'dan transfer ettiği genç futbolcuyu aynı paraya satmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

TISSERAND
Kim Min-Jae'nin ardından Fenerbahçe'de Tisserand ile de vedalaşılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

İtalyan ekibi Udinese, Kongolu stoper için 3 milyon euro'luk teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

Kanarya'da Tisserand'ın ayrılığı sonrası yapılacak stoper takviyesi sayısı artacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

5 ayrılık sonrası kasasına yaklaşık 40.5 milyon euro koyacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un transferini istediği yıldızlara yönelecek.

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