TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bonservis patlaması! 5 ayrılık ve 40 milyon euro...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçıyla yeni sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçıyla yeni sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre gidecek-gelecek isimler belirleniyor.
Şu ana kadar yaptığı takviyelerle transferin hızlı takımlarından olan Kanarya'nın durmaya niyeti yok.
Hedefteki yıldızlara birer birer imza attıran Fenerbahçe'de mevcut oyuncuların da son durumları netleşmeye başladı.
Birçok futbolcusuna teklif yağan sarı-lacivertlilerde gerçekleşecek ayrılıklar sonrası kasa dolacak.
5 ismin ciddi talipleri bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, transferlerin resmiyet kazanmasının ardından 40.5 milyon euro'luk bir geliri kasaya koymaya hazırlanıyor.
İşte o isimler ve belirlenen bonservis bedelleri...
KIM MIN-JAE
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un onayından geçmeyen tek ayrılık Kim Min-Jae'de yaşanacak.
Sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli nedeniyle oyuncuyla anlaşan herhangi bir kulübün bu parayı ödemesi halinde sarı-lacivertlilere söz hakkı kalmıyor.
İtalyan devi Napoli'nin 20 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeme konusunda ikna olduğu öğrenildi.
Çizme ekibinin, Kim Min-Jae ile son detayları görüştüğü ve kısa süre içinde transferi resmiyete dökeceği kaydedildi.
Napoli'nin 20 milyon euro'yu Fenerbahçe'ye iki taksit halinde ödeyeceği belirtiliyor.
PELKAS
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılmaya hazırlanan bir diğer futbolcu da Dimitris Pelkas.
Jorge Jesus'un gelecek planlarında yer almayan Yunan oyuncu satış listesine konmuştu.
Ozan Tufan ve Allahyar'ı kadrosuna katan Hull City'nin, Pelkas konusunda da ısrarcı olduğu kaydedildi.
Transferin 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.
MIHA ZAJC
Gerek saha içi gerekse de saha dışı tavırlarıyla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Miha Zajc da yol ayrımına geldi.
Geçen sezon kaptığı formayla gösterdiği performansla dikkat çeken Sloven futbolcu değerini artırdı.
İtalyan ekiplerinin gözdesi konumunda bulunan 28 yaşındaki futbolcu 8 milyon euro bonservis bedeliyle Torino'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
BERISHA
Fenerbahçe'de bir türlü kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Mergim Berisha gözden çıkarıldı.
Jorge Jesus'un hücum rotasyonunda düşünülmeyen genç futbolcunun yeni adresi Almanya oluyor.
Bundesliga ekibi Mainz 5 milyon euro bonservis bedeliyle Berisha'yı renklerine bağlamak istiyor.
Fenerbahçe, 5 milyon euro'ya Salzburg'dan transfer ettiği genç futbolcuyu aynı paraya satmaya sıcak bakıyor.
TISSERAND
Kim Min-Jae'nin ardından Fenerbahçe'de Tisserand ile de vedalaşılıyor.
İtalyan ekibi Udinese, Kongolu stoper için 3 milyon euro'luk teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.
Kanarya'da Tisserand'ın ayrılığı sonrası yapılacak stoper takviyesi sayısı artacak.
5 ayrılık sonrası kasasına yaklaşık 40.5 milyon euro koyacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un transferini istediği yıldızlara yönelecek.
Transferler için eli rahatlayacak olan sarı-lacivertliler, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.