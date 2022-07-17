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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 20 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu tesislerinde gerçekleştiriyor. Gribal enfeksiyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi. Sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş yer almadı. (FB HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 10:56 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 11:00
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, gribal enfeksiyonu atlatan Ferdi Kadıoğlu, takımla çalıştı.

Transfer görüşmeleri yapan Kim Min-jae'nin yanı sıra takımda düşünülmeyen Mbwana Samatta, Max Meyer ve Steven Caulker antrenmana katılmadı.

Gribal enfeksiyon sebebiyle dünkü idmanda yer almayan Ferdi Kadıoğlu ise takımla çalıştı.

İki grup halinde koşu ve ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenmanın basın mensuplarına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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