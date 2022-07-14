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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian Arao resmen F.Bahçe'de!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Flamengo'dan orta saha oyuncusu Willian Arao'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:22 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:31
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Willian Arao resmen F.Bahçe'de!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferini resmen açıkladı.

İşte o açıklama;

Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı.

Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

"SAHADA CANIMI VERMEYE GELDİM"
Willian Arao, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Her maçta savaşacağım. Fenerbahçe için hayatımı ortaya koyacağım. Sahada canımı vermeye geldim." dedi.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, "Willian Arao, Jorge Jesus'un listesinde ilk iki üç oyuncudan biriydi. Kolay transfer olmadı. Tutkulu bir şekilde gelmek istedi. Biz de dik durduk ve işi bitirdik." ifadelerini kullandı.

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