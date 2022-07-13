Son dakika Fenerbahçe haberi: Joshua King resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Joshua King transferini resmen açıkladı.

Sarı-laciverltiler yıldız futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.



Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.



Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

KING: MUAAZZAM BİR HİS YAŞIYORUM

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı yaptığı açıklamada, "Muazzam bir his yaşıyorum. Bazen insanın kaderinde varsa bazı şeyler oluyor. 8 yaşından beri en iyi iki arkadaşım Türk ve koyu Fenerbahçeli. Hatta biri çocuğuma Fenerbahçe forması hediye etti. İnşallah bu formayı bir gün sen de giyersin dedi. O gün geldi. Fenerbahçe ile iyi hissediyorum kendimi. İnşallah hedeflerimize ulaşıp birden fazla kupa kazanacağız." ifadelerini kullandı.