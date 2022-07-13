Fenerbahçe'de yeni dinamo Arao! Transfer...

Fenerbahçe transferde gaza bastı, uçaklar peş peşe iniyor... Sarı-lacivertlilerin, bir süredir gündeminde yer alan Willian Arao için kulübü Flamengo ve futbolcuyla anlaşma sağlandı. Dün akşam önce 30 yaşındaki ön liberonun kulübü Flamengo, transfer için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. Ardından da sarı-lacivertli kulüpten görüşmelere başlandığını belirten KAP bildirisi geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



BUGÜN GELİYOR

"Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı (bugün) İstanbul'a gelecektir." Bu akşam geç saatlerde İstanbul'a gelmesi beklenen Arao'nun, yarın da sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.



46 GOLE KATKI YAPTI

3 Aralık 1992'de Brezilya'da doğan Arao, futbola 2008'de Sao Paulo altyapısında başladı. 2011'de Corinthians ile profesyonel kariyerine adım atan Brezilyalı ön libero, sırasıyla Portuguesa, Chapecoense, Atletico Goiariense ve Botofogo'da kiralık olarak forma giydi. 2016'da geldiği Flamengo'da 296 maça çıkan Arao, 46 gole (25 gol-21 asist) katkı yaparken Brezilya ile bir kez de milli oldu.



Arao için Flamengo ve Fenerbahçe kulüplerinden peş peşe gelen açıklamalar, sarı-lacivertli camiada çifte bayram sevinci yaşattı...