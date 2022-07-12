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FENERBAHÇE HABERLERİ - Luis Nani Melbourne Victory'e transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri... Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Portekizli futbolcu Luis Nani, Avustralya Ligi takımlarından Melbourne Victory'e transfer oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 12:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Luis Nani Melbourne Victory'e transfer oldu!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve "Nani" lakabıyla tanınan Portekizli futbolcu Luis Carlos Almeida da Cunha, sürpriz bir transfere imzasını attı.

Son olarak İtalyan ekibi Venezia'da top koşturan 35 yaşındaki sol kanat, Avustralya Ligi takımlarından Melbourne Victory'e transfer oldu.

Kariyerine Real Formaçao'da başlayan Nani sırasıyla Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando ve Venezia formaları giymişti. Sarı-lacivertli formayla 47 karşılaşmada görev alan Portekizli yıldız, 12 gol atarken 13 de asist yapmıştı.

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