Fenerbahçe 2-0 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti! Arda Güler maça damga vurdu

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Szalai, Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Rossi ve Valencia ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip ise Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater ilk 11'iyle mücadele etti.

Son anlarında Fenerbahçe'nin baskı kurduğu maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle bitti.

İkinci yarının başında Lincoln ve Crespo'nun yerine Bruma ile Zajc'ı oyuna alan sarı-lacivertli ekip, maçın 61. dakikasında da Ferdi-Arda Güler, İrfan Can-Serdar Aziz, Valencia-Mergim Berisha, Rossi-Serdar Dursun değişikliği yaptı.

Mücadelenin 81. dakikasında Szalai-Novak ile İsmail Yüksek-Pelkas değişikliğine giden sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, 87. dakikada ise Osayi-Samuel'in yerine Burak Kapacak'ı oyuna sürdü.

Konuk takım da ikinci yarıya Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter ve Ingram'ın yerine Docherty, McLoughlin, Wilks, McLoughlin ile Baxter'ı alarak başladı.

Hull City'de 62. dakikada Allahyar Sayyadmanesh-Williams, Elder-Andrew Smith, Jones-Cannon, Greaves-Mills, Longman-Covil, Slatter-Tyler Smith ve Coyle-Fleming değişikliği gerçekleştirildi.

Maçın son bölümünde baskıyı arttıran Fenerbahçe, 87. dakikada ceza alanı önünde serbest vuruş kazandı. Sarı-lacivertli takımın 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

89. dakikada Arda Güler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Berisha'dan seken topla buluşan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 2-0

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan, İngiliz ekibi formasıyla ilk maçını eski takımına karşı oynadı.