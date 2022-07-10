Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 2-0 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti! Arda Güler maça damga vurdu

Fenerbahçe 2-0 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti! Arda Güler maça damga vurdu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6. hazırlık maçına çıkTI. Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde sahaya çıkan sarı-lacivertliler, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile karşı karşıya geldi ve mücadele Arda Güler ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 sona erdi. Kanarya çıktığı 6 hazırlık maçında da mağlubiyet yüzü görmedi. İşte maçın detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 22:26 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 23:08
Fenerbahçe 2-0 Hull City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti! Arda Güler maça damga vurdu

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Szalai, Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Rossi ve Valencia ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip ise Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater ilk 11'iyle mücadele etti.

Son anlarında Fenerbahçe'nin baskı kurduğu maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle bitti.

İkinci yarının başında Lincoln ve Crespo'nun yerine Bruma ile Zajc'ı oyuna alan sarı-lacivertli ekip, maçın 61. dakikasında da Ferdi-Arda Güler, İrfan Can-Serdar Aziz, Valencia-Mergim Berisha, Rossi-Serdar Dursun değişikliği yaptı.

Mücadelenin 81. dakikasında Szalai-Novak ile İsmail Yüksek-Pelkas değişikliğine giden sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, 87. dakikada ise Osayi-Samuel'in yerine Burak Kapacak'ı oyuna sürdü.

Konuk takım da ikinci yarıya Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter ve Ingram'ın yerine Docherty, McLoughlin, Wilks, McLoughlin ile Baxter'ı alarak başladı.

Hull City'de 62. dakikada Allahyar Sayyadmanesh-Williams, Elder-Andrew Smith, Jones-Cannon, Greaves-Mills, Longman-Covil, Slatter-Tyler Smith ve Coyle-Fleming değişikliği gerçekleştirildi.

Maçın son bölümünde baskıyı arttıran Fenerbahçe, 87. dakikada ceza alanı önünde serbest vuruş kazandı. Sarı-lacivertli takımın 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

89. dakikada Arda Güler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Berisha'dan seken topla buluşan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 2-0

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan, İngiliz ekibi formasıyla ilk maçını eski takımına karşı oynadı.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'ın orta sahasına 2 yıldız birden! Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin takım arkadaşları geliyor...
Yeşilçam’ın Şekerpare’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! Gören dilini ısırdı İlyas Salman ile Şener Şen’in partneriydi...
Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor
Joao Pedro transferinde son durum ne? İtalyanlar duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu!
Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:37
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:34
Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı 23:02
G.Saray'da yeni sezon mesaisi! G.Saray'da yeni sezon mesaisi! 22:30
F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti! F.Bahçe 2 dakikada fişi çekti! 22:26
G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı 21:55
Daha Eski
Antalyaspor ile Başakşehir yenişemedi Antalyaspor ile Başakşehir yenişemedi 21:02
Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu! Ozan Tufan'dan F.Bahçe yorumu! 20:00
Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor Kanarya bombayı patlatıyor! M. City'den geliyor 19:30
Wimbledon'da şampiyon Djokovic! Wimbledon'da şampiyon Djokovic! 19:12
Kartal'da Cabral şoku! Transferde rakip çıktı Kartal'da Cabral şoku! Transferde rakip çıktı 18:51
Fenerbahçe - Hull City | CANLI Fenerbahçe - Hull City | CANLI 18:51