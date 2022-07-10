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Bugün rakip Hull

Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kanarya bugün bir kez daha sahaya çıkıyor. 20.30'da Sakarya'da oynanacak maçta rakip Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Bugün rakip Hull

Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kanarya bugün bir kez daha sahaya çıkıyor. 20.30'da Sakarya'da oynanacak maçta rakip Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City. Kanarya'nın Ozan Tufan ve Allahyar Sayyedmanech'i sattığı Hull ile oynanacak maça ilgi büyük. Sarı-lacivertli taraftarlar şimdiden biletlerin yüzde 90'ını tüketmiş durumda. Karşılaşmayı TV 8 naklen ekranlara getirecek. Fenerbahçe daha önce oynadığı 5 hazırlık maçının 4'ünü kazandı, 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı. 13 gol atarken kalesinde 4 gole izin verdi.

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