FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-lacivertliler kadrosuna Bruma, Lincoln ve Emre Mor gibi önemli isimleri katmıştı.
Yabancı sayısında artış olan Fenerbahçe'de bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.
Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği belirtilen Mbwana Samatta için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız futbolcuya sürpriz bir talibin çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de kadroda yer alması zor olan Mbwana Samatta ile Sırp ekibi Kızılyıldız'ın ilgilendiği ifade edildi.
Jesus son iki hazırlık maçında Tanzanyalı forvete şans vermemişti.
Geçtiğimiz sezonu Royal Antwerp'te kiralık geçiren (41 maçta 9 gol, 4 asist) Samatta'nın Fenerbahçe ile iki yıl daha kontratı bulunuyor.
29 yaşındaki santrforun bu süreçte yine kiraya verilmesi bekleniyor.
MBWANA ALLY SAMATTA KİMDİR?
23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'da dünyaya geldi.
Kariyerine ülkesinin takımlarından African Lyon'da başladı ardından Simba FC'ye transfer oldu.
Sırasıyla Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp formaları giydi.
Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 33 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
29 yaşındaki deneyimli futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor.
Samatta'nın sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Tanzanyalı golcünün güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...