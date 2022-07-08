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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer operasyonları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşirken teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktığı iddia edildi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 08:12
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Sarı-lacivertliler kadrosuna Bruma, Lincoln ve Emre Mor gibi önemli isimleri katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Yabancı sayısında artış olan Fenerbahçe'de bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği belirtilen Mbwana Samatta için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Yıldız futbolcuya sürpriz bir talibin çıktığı ifade edildi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe'de kadroda yer alması zor olan Mbwana Samatta ile Sırp ekibi Kızılyıldız'ın ilgilendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Jesus son iki hazırlık maçında Tanzanyalı forvete şans vermemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Geçtiğimiz sezonu Royal Antwerp'te kiralık geçiren (41 maçta 9 gol, 4 asist) Samatta'nın Fenerbahçe ile iki yıl daha kontratı bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

29 yaşındaki santrforun bu süreçte yine kiraya verilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

MBWANA ALLY SAMATTA KİMDİR?

23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Kariyerine ülkesinin takımlarından African Lyon'da başladı ardından Simba FC'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Sırasıyla Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 33 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, santrfor mevkisinde görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz talip!

Samatta'nın sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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