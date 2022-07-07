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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de gündem transfer... Sol beke takviye yapmayı düşünen sarı-lacivertliler, listesinde Giuseppe Pezzella'yı almıştı. İtalyan basını, Parma'nın istediği bonservis miktarını açıkladı. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 10:51
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Kadrosuna Lincoln, Bruma ve Emre Mor gibi önemli isimleri katan sarı-lacivertliler, sol bek takviyesine yoğunlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Listeye alınan isimlerden biri de İtalyan Giuseppe Pezzella oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira transferle ilgili flaş bir bilgi paylaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

İşte Pezzella transferindeki son gelişme...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Schira'nın yaptığı bilgilendirmeye göre Parma, oyuncusunu kiralamak değil satmak istiyor ve belirlediği bonservis bedeli 3-4 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR?

24 yaşındaki sol bek, futbol kariyerinde ülkesi İtalya haricinde bir takımda forma giymedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Pezzella, 29 maçta forma giyip 3 asist gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Sol bek, orta sahanın solu ve stoperde oynayabilen 1.87 boyundaki İtalyan futbolcu, kariyerinde; Palermo, Parma, Palermo, Atalanta, Udinese ve Genoa'da oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Toplamda 127 maçta 1 gol artı 9 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Monteruscello ve Palermo altyapısında yetişen İtalyan futbolcu, 2015 yılında Palermo A Takımı'na yükseldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Buradaki performansıyla kendini gösteren Pezzella, 2017 yılında 4.50 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Sonrasında Udinese ve Parma'ya kiralanan Pezzella, 2020 yılında 5.75 milyon euro bonservisle Parma'ya imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki sol bek, geçici sözleşmesinin bitmesinin ardından Parma'ya döndü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 5 milyon euro...

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