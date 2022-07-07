FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Giuseppe Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Kadrosuna Lincoln, Bruma ve Emre Mor gibi önemli isimleri katan sarı-lacivertliler, sol bek takviyesine yoğunlaştı.
Listeye alınan isimlerden biri de İtalyan Giuseppe Pezzella oldu.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira transferle ilgili flaş bir bilgi paylaştı.
İşte Pezzella transferindeki son gelişme...
Schira'nın yaptığı bilgilendirmeye göre Parma, oyuncusunu kiralamak değil satmak istiyor ve belirlediği bonservis bedeli 3-4 milyon euro...
GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR?
24 yaşındaki sol bek, futbol kariyerinde ülkesi İtalya haricinde bir takımda forma giymedi.
Geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Pezzella, 29 maçta forma giyip 3 asist gerçekleştirdi.
Toplamda 127 maçta 1 gol artı 9 asistlik performans sergiledi.
Monteruscello ve Palermo altyapısında yetişen İtalyan futbolcu, 2015 yılında Palermo A Takımı'na yükseldi.
Buradaki performansıyla kendini gösteren Pezzella, 2017 yılında 4.50 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'ye transfer oldu.
Sonrasında Udinese ve Parma'ya kiralanan Pezzella, 2020 yılında 5.75 milyon euro bonservisle Parma'ya imza attı.
Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki sol bek, geçici sözleşmesinin bitmesinin ardından Parma'ya döndü.
24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 5 milyon euro...