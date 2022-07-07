Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Lucescu yönetimindeki Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ilk maçı Polonya'da, rövanşı Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 15:30
FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı tarih, yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçları Exxen platformunda yayınlanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Monaco, Midtjylland / AEK maçının galibi, Sturm Graz ya da Union Saint Gillo'dan biri ile eşleşecek.

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