SON DAKİKA: Hull City Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı transfer ettiğini açıkladı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe de resmi siteden Ozan Tufan ile ilgili bu açıklama da bulundu:



"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İŞTE HULL CITY'NİN OZAN TUFAN İÇİN HAZIRLADIĞI TRANSFER VİDEOSU: