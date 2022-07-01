Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Hull City Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı transfer ettiğini açıkladı!

SON DAKİKA: Hull City Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı transfer ettiğini açıkladı!

Fenerbahçede son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Ozan Tufan'a Hull City talip olmuştu. Tarafların anlaşması sonrası transfer, önce İngiliz ekibi ardından da Fenerbahçe tarafından resmen açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 16:06 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 16:09
SON DAKİKA: Hull City Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı transfer ettiğini açıkladı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe de resmi siteden Ozan Tufan ile ilgili bu açıklama da bulundu:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İŞTE HULL CITY'NİN OZAN TUFAN İÇİN HAZIRLADIĞI TRANSFER VİDEOSU:


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