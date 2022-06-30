Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, William Carvalho transferi için büyük bir uğraş veriyor. İki ezeli rakip, Portekizli yıldız ile Real Betis’e resmi tekliflerini iletti. İki kulübün de İspanyol ekibiyle anlaşma noktasına geldiği ancak Carvalho’yu iknada zorlandığı belirtiliyor. İşte transfer görüşmelerinde son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Son dönemde transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yine büyük savaş çıktı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Abdülkerim Bardakcı savaşından galip ayrılan Cimbom'un yaklaşık 1.5 aydır Fenerbahçe'nin ilgilendiği William Carvalho'ya resmen talip olması ortalığı karıştırdı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Takvim'in haberine göre ezeli rakipler, Portekizli yıldızı kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin Real Betis'le yaptığı görüşmelerde önemli mesafe aldığı ancak Carvalho'yu ikna etmekte fazlasıyla zorlandığı belirtiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Yeni sezon öncesi kadrosuna 6 numara takviyesi yapmak isteyen her iki kulübün de yıldız futbolcuyla pazarlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

30 yaşındaki futbolcunun yıllık maaş beklentisinin 3.5 milyon Euro olduğu ve bu talebin sıkıntı yarattığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

William Carvalho'ya özellikle İtalya'dan önemli talipler olduğu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şu an masadaki en güçlü kulüpler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Ezeli rakipler arasında yaşanan büyük savaşın nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Geride bıraktığımız sezon Real Betis formasıyla tam 49 maça çıkarak müthiş bir istikrar sergileyen 30 yaşındaki Portekizli futbolcu ayrıca 4 gol kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Savunma ile orta saha arasındaki bağlantıyı kurmada başarılı olan 30 yaşındaki futbolcu, 1.87 boyuyla rakiplerine karşı hava hakimiyeti de kurabiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Ön libero mevkisinde forma giyen yıldız isim, stoper bölgesinde de görev alabiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Sporting alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkat çeken Carvalho, 2011 yılında A Takım'a yükseldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Sonrasında Fatima ve Cercle Brugge'e kiralanan Portekizli oyuncu, 2018 yılında 16 milyon euro bonservis bedeliyle Real Betis'e transfer oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

William Carvalho Portekiz Milli Takımı'nda 73 maçta görev yaptı ve bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’a Anthony Nwakaeme’yi unutturacak transfer! Yerine gelecek isim belli oldu…
Başarılı işlere imza atan Burcu Esmersoy çok duygulandı! İlanda gördüğü aracın...
Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum
İmzalar peş peşe! 5 transfer birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe gözünü kararttı! Dudu için astronomik teklif
F.Bahçe'de Pezzella sesleri!
İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: oranı 4.5
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuğba Yakan üçüncü oldu Tuğba Yakan üçüncü oldu 01:36
Neslihan Yiğit finalde Neslihan Yiğit finalde 01:35
Emre Mor F.Bahçe’de Emre Mor F.Bahçe’de 01:35
Tuş makinesi Bediha Tuş makinesi Bediha 01:34
Altın yağmuru! Akdeniz Oyunları'na damga vurduk Altın yağmuru! Akdeniz Oyunları'na damga vurduk 01:33
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 01:29
Daha Eski
Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum 01:09
Kartal'a genç forvet! Kartal'a genç forvet! 01:05
TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! 01:00
Emre Mor'da Mino Raiola detayı! Emre Mor'da Mino Raiola detayı! 00:57
TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! 00:46
Bediha Gün altın madalya kazandı Bediha Gün altın madalya kazandı 00:36