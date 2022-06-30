Fenerbahçe ve Galatasaray'ın William Carvalho kapışması! İşte görüşmelerde son durum

Son dönemde transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yine büyük savaş çıktı.
Son dönemde transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yine büyük savaş çıktı.
Abdülkerim Bardakcı savaşından galip ayrılan Cimbom'un yaklaşık 1.5 aydır Fenerbahçe'nin ilgilendiği William Carvalho'ya resmen talip olması ortalığı karıştırdı.
3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Takvim'in haberine göre ezeli rakipler, Portekizli yıldızı kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor.