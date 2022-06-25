Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - KF Tirana maçı CANLI izle! FB KF Tirana maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe - KF Tirana maçı CANLI izle! FB KF Tirana maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçında Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan Fenerbahçe - Tirana maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 19:00
Fenerbahçe - KF Tirana maçı CANLI izle! FB KF Tirana maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ikinci hazırlık maçını gerçekleştiriyor.

Kanarya, ilk hazırlık karşılaşmasında Makedonya ekibi Shkupi ile sahadan 2-2'lik skorla berabere ayrıldı.

Fenerbahçe ile Arnavutluk ekibi KF Tirana özel maçta karşı karşıya geliyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin sergileyeceği performans merak ediliyor.

FENERBAHÇE – KF TIRANA MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
25 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayan Fenerbahçe – KF Tirana maçı, Fenerbahçe Youtube Katıl'da canlı yayınlanıyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Novak, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha

FB YouTube Katıl ücretsiz izlenir mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

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