Fenerbahçe - KF Tirana maçı CANLI izle! FB KF Tirana maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ikinci hazırlık maçını gerçekleştiriyor.



Kanarya, ilk hazırlık karşılaşmasında Makedonya ekibi Shkupi ile sahadan 2-2'lik skorla berabere ayrıldı.



Fenerbahçe ile Arnavutluk ekibi KF Tirana özel maçta karşı karşıya geliyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin sergileyeceği performans merak ediliyor.



FENERBAHÇE – KF TIRANA MAÇI CANLI İZLE



FENERBAHÇE - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

25 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayan Fenerbahçe – KF Tirana maçı, Fenerbahçe Youtube Katıl'da canlı yayınlanıyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN 11'İ

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Novak, Lemos, Serdar, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Bruma, Lincoln, Berisha