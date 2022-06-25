Branco devreye girdi

Fenerbahçe'de Oliveira konusunda somut gelişmeler yaşanacak. Bonservisi Porto'daki ve Roma'da kiralık oynayan 30 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmayacak İtalyanlar yine de oyuncuya beklemesini talep ettiler.
Fenerbahçe'de Oliveira konusunda somut gelişmeler yaşanacak. Bonservisi Porto'daki ve Roma'da kiralık oynayan 30 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmayacak İtalyanlar yine de oyuncuya beklemesini talep ettiler. Tecrübeli maestro ise kendisiyle görüşecek olan Fenerbahçe Sportif DirektörüBranco tarafından çok seviliyor. İkili PAOK'ta da birlikte çalıştı. Bu yüzden sarı-lacivertlilerin transferde bir adım önde olduğu iddia edildi.