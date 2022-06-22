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Fenerbahçe - Shkupi maçı CANLI izle! FB Shkupi maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe, ilk hazırlık karşılaşmasına Kuzey Makedonya ekibi, Shkupi ile karşılaşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Mücadele Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanıyor. Fenerbahçe - Shkupi maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 17:55
Fenerbahçe - Shkupi maçı CANLI izle! FB Shkupi maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk provasını gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe ile Kuzey Makedonya ekibi Shkupi özel maçta karşı karşıya geliyor. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertlilerin sergileyeceği performans merak ediliyor.

FENERBAHÇE - SHKUPI MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - SHKUPI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
22 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de başlayan Fenerbahçe - Shkupi maçı, Fenerbahçe Youtube Katıl'da canlı yayınlanıyor.

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