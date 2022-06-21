Öncelik Şampiyonlar Ligi

F.Bahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique basın mensuplarına açıklama yaptı. Lincoln, "Ofansif orta saha oyuncusuyum ama günümüzde futbolcuların 2-3 farklı pozisyonda oynayabilmesi gerekiyor. Hocamız benim en iyi hangi pozisyonda oynayabileceğimin kararını verecektir" dedi. Ayrıca "F.Bahçe'nin bu kadar uzun yıllar kupa kazanamaması kabul edilebilir bir şey değil. Devler Ligi'nde de bir ön eleme oynayacağız. Hedefimiz ön elemeleri geçip gruplara kalmak" diye konuştu.

BİRLİK OLMALIYIZ

F.Bahçe'den teklif alınca çok heyecanlandığını söyleyen Henrique "Bu sezon büyük başarılar elde edebilmemiz için çok çalışacağım. F.Bahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Kariyerime çok katkıları olacak. Bunun için hazırım. Hedeflerimiz için birlik olup çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM

Lincoln: Kulüp tarihine geçmek istiyorsanız çok çalışmanız gerekiyor. Ben de aynı şekilde çok çalışacağım. Takım arkadaşlarımızla birlikte kulüp tarihine geçebilmek için çalışacağız. Yapmamız gereken çok fazla şey var ama biliyoruz ki bu tarihe geçmek istiyorsak kupalar kazanmalıyız.

HARCAMA 985 MİLYON TL

TFF dün kulüplerin yaz dönemi transfer limitlerini açıkladı. Sarı-lacivertli takımın bütçesi 985 milyon TL olarak açıklandı. Bu rakam yüzde 40 sapma payı ile birlikte 1 milyar 378 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Listede en yüksek harcama limiti ise 1 milyar 104 milyon TL ile Galatasaray'a ait.