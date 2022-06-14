Resmen açıklandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma Fenerbahçe'de

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer bombaları bir bir patlamya başladı. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique'nin ardından eski Galatasaraylı Bruma'yı da kadrosuna katarak yeni sezonun ikinci transferine imza attı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, PSV'de forma giyen Portekizli kanat oyuncusuyla kiralık olarak anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.