Haberler Fenerbahçe Resmen açıklandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma Fenerbahçe'de

Resmen açıklandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma Fenerbahçe'de

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Portekizli yıldız Brıuma ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 00:34 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 00:38
Resmen açıklandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma Fenerbahçe'de

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer bombaları bir bir patlamya başladı. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique'nin ardından eski Galatasaraylı Bruma'yı da kadrosuna katarak yeni sezonun ikinci transferine imza attı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, PSV'de forma giyen Portekizli kanat oyuncusuyla kiralık olarak anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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