Resmen açıklandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma Fenerbahçe'de

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer bombaları bir bir patlamya başladı. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique'nin ardından eski Galatasaraylı Bruma'yı da kadrosuna katarak yeni sezonun ikinci transferine imza attı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, PSV'de forma giyen Portekizli kanat oyuncusuyla kiralık olarak anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2022
Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/rTqIMzIgAK