FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da gelişiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli ekip yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Jesus'un bir başka hedefi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yakın. Portekizli teknik adam, Porto'nun da gündeminde olan yıldız futbolcuyu ikna etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 20:33Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 20:38
Fenerbahçe'nin, Portekiz Süper Ligi ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) ile ilgilendiğini iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı ortaya çımıştı.
Bu sezon toplamda 44 maça çıkan genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa ligi tamamladı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti.
F.BAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ
İspanyol gazeteci Manu Sainz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Lincoln transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti.
Sainz paylaşımında Lincoln için Portekiz devi Porto'nun da devrede olduğunu yazdı.
Ayrıca İspanyol gazeteci, Lincoln'ün güncel piyasa değerinin 5 milyon olmasına rağmen, Fenerbahçe'nin bu rakamdan daha düşük bir bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.
LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?
Genç futbolcu 7 Kasım 1998 yılında Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Gremio altyapısında futbola başlayan Brezilyalı, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Gremio dışında Brezilya'da Lincoln, América Futebol Clube formasını giydi.
Son olarak ise 2019 tarihinde Portekiz'in Santa Clara takımına transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine bu kulüpte devam ediyor. Lincoln'ün takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ÇAYKUR RİZESPOR'DA FORMA GİYDİ
Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişti. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti.
18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbol oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.