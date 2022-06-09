Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da gelişiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli ekip yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Öte yandan Jesus'un bir başka hedefi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yakın. Portekizli teknik adam, Porto'nun da gündeminde olan yıldız futbolcuyu ikna etti. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 20:33 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 20:38
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip, Portekizli antrenörün raporları doğrultusunda ise transfer çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Kanarya'da sürpriz ayrılıkların yaşanmaması durumunda transfer bombaları patlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

JESUS'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Portekizli hoca imza töreninde transfer konusunda, "Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. Alacağımız bazı oyuncular, Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Crespo gibi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Futbolda her zaman istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Burada bir kadro devrimi yapmayacağız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Planlama hakkında çok toplantı yaptık. Kulübüm maddi imkanları içerisinde elimizden geleni yapacağız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Yetenekli oyuncuların yeteneğini sahaya yansımasını sağlamamız gerekiyor. Futbolda bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

LİSTENİN BAŞINDA LINCOLN VAR

Fenerbahçe'nin, Portekiz Süper Ligi ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) ile ilgilendiğini iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Fenerbahçe'nin, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı ortaya çımıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Bu sezon toplamda 44 maça çıkan genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa ligi tamamladı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

F.BAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

İspanyol gazeteci Manu Sainz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Lincoln transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Sainz paylaşımında Lincoln için Portekiz devi Porto'nun da devrede olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Ayrıca İspanyol gazeteci, Lincoln'ün güncel piyasa değerinin 5 milyon olmasına rağmen, Fenerbahçe'nin bu rakamdan daha düşük bir bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

Genç futbolcu 7 Kasım 1998 yılında Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde dünyaya geldi. Gremio altyapısında futbola başlayan Brezilyalı, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giydi. Gremio dışında Brezilya'da Lincoln, América Futebol Clube formasını giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

Son olarak ise 2019 tarihinde Portekiz'in Santa Clara takımına transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine bu kulüpte devam ediyor. Lincoln'ün takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

ÇAYKUR RİZESPOR'DA FORMA GİYDİ

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişti. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya ilk transferini yapıyor! Jorge Jesus Porto'nun elinden aldı

18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbol oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.

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