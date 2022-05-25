Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u üzen haber!

Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u üzen haber!

Süper Lig'i ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı. Sarı lacivertliler transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütürken, Adana Demirspor'un yıldızını gündemine almıştı. Ancak Kanarya ve Adana temsilcisine İspanya'dan kötü haber geldi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:48
İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u üzen haber...

Haberde; Ekonomik anlamda toparlanma sürecinde olan kulübün, sıfır maliyetle Vargas'ı takıma monte edeceği kaydedildi.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u üzen haber...

Vargas'ın, Adana Demirspor ile imzaladığı sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyordu.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u üzen haber...

MATIAS VARGAS KİMDİR?

8 Mayıs 1997 Arjantin doğumlu.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u üzen haber...

Sağ ayağını kullanıyor.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u üzen haber...

Sol ve sağ kanatta forma giyiyor.

İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u üzen haber...

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

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