Fenerbahçe ve Adana Demirspor'u üzen haber!

Süper Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi.
Süper Lig'de 2021-22 sezonu sona erdi.
Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda, Fenerbahçe büyük bir çıkış yakalayarak ligi ikinci bitirdi.
Sarı lacivertliler gelecek sezon, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.
Transfer çalışmalarını bu doğrultuda yürüten Fenerbahçe'nin gündeminde birçok isim yer alıyordu.
Kanarya, sol bek, sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferi yapmak istiyor.
Fenerbahçe'nin listesinde Adana Demirsporlu Matias Vargas da bulunuyordu.
Ligimizi asist kralı olarak bitiren Vargas ile Adana Demirspor'un da devam etmek istediği biliniyordu.
İSPANYA'DAN KÖTÜ HABER!
İspanyol medyasında yer alan haberde, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'a kötü haber geldi.
Buna göre Real Sociedad, oyuncusunu gelecek sezon kadrosunda tutacak.
Haberde; Ekonomik anlamda toparlanma sürecinde olan kulübün, sıfır maliyetle Vargas'ı takıma monte edeceği kaydedildi.
Vargas'ın, Adana Demirspor ile imzaladığı sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyordu.
MATIAS VARGAS KİMDİR?
8 Mayıs 1997 Arjantin doğumlu.
İşte İspanyol basınına yansıyan o haber...