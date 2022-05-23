Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Sarı-lacivertli kurmayların 1 numaralı hedefi ise Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus... Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, tecrübeli teknik adamı yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:07 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:31
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

İsmail Kartal'ın sözleşmesi bitti, F.Bahçe Jesus'u bekliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Ali Koç bu kez Avrupa'da herkesin tanıdığı kariyerli bir teknik adamla anlaşmayı kafasına koymuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Bu isim Jorge Jesus oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Portekizli teknik adam elbette sadece yüksek maliyetli değil, transfer talepleriyle de masaya oturacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Portekiz medyası Seferovic'in eski hocasıyla birlikte F.Bahçe'ye gidebileceğini ifade ederken Türkiye'de pratikte bunun olacağına inanmadığım 10 milyon euro bonservisten bahsediyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Bir başka gazetede ise Sporting günlerinde beraber çalıştığı Slimani'nin F.Bahçe'ye geleceği gündemde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

F.Bahçe'nin iyi bir yerli havuzu var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Jesus'un kariyerindeki puan ortalaması da ikinin üzerinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Bu seviyede bir hoca için doğru tercih değil demek mümkün değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Jesus, Benfica'da bir sezonda 600 bin euro kazanıyordu. Fenerbahçe'de ise bu rakamı 1 ayda kazanacak. Sizce neden 1 yıllık sözleşme istedi?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Jorge Jesus son Brezilya yolculuğunda yaptığı röportajda hayalinin Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu ve biri Şili olmak üzere 3 Güney Amerika milli takımından teklif aldığını açıklamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Belli ki yaşı itibariyle kulüp düzeyinde yoğun bir fikstürde artık çalışmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Fenerbahçe'den talep ettiği 6 milyon euro civarında parayı da Avrupa'da ödeyebilecek kulüplerin aklında Jorge Jesus yok.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Bu yüzden 1 yıllık kontrat sonunda takımı şampiyon yaparsa ve milli takım hayali boşa çıkarsa F.Bahçe'de devam edebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Diğer senaryoda ise Fenerbahçe şampiyon olmadığında zaten yollar ayrılır.

DİĞER
Çocuk oyuncu Kübra Süzgün'e büyük şok! 30 bin liralık tazminat davasını kaybetti!
Sahneden kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü popçu Demet Akalın'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Kartal'dan stoper hamlesi! İşte yapılacak teklif
Fırtına transferde bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'tan 2 bomba transfer birden!
F.Bahçe'de sağ bek operasyonu! Süper Lig'in yıldızı...
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Egonu VakıfBank'ta! Egonu VakıfBank'ta! 08:19
Çarpıcı Jesus yorumu! "Takımı şampiyon yaparsa..." Çarpıcı Jesus yorumu! "Takımı şampiyon yaparsa..." 08:06
Fırtına'ya transfer tavsiyesi! "Kesinlikle ihtiyaç var" Fırtına'ya transfer tavsiyesi! "Kesinlikle ihtiyaç var" 07:37
5. harika VakıfBank 5. harika VakıfBank 06:34
Salernitana kabus gördü! Salernitana kabus gördü! 01:30
Mallorca lige tutundu! Mallorca lige tutundu! 01:22
Daha Eski
Sevilla tek golle kazandı! Sevilla tek golle kazandı! 01:17
Sevilla tek golle kazandı! Sevilla tek golle kazandı! 01:16
A. Madrid deplasmanda kazandı! A. Madrid deplasmanda kazandı! 01:14
A. Madrid deplasmanda kazandı! A. Madrid deplasmanda kazandı! 01:14
İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! 01:10
İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! 01:09