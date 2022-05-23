FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

İsmail Kartal'ın sözleşmesi bitti, F.Bahçe Jesus'u bekliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
İsmail Kartal'ın sözleşmesi bitti, F.Bahçe Jesus'u bekliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ali Koç bu kez Avrupa'da herkesin tanıdığı kariyerli bir teknik adamla anlaşmayı kafasına koymuştu.
Bu isim Jorge Jesus oldu.
Portekizli teknik adam elbette sadece yüksek maliyetli değil, transfer talepleriyle de masaya oturacak.
Portekiz medyası Seferovic'in eski hocasıyla birlikte F.Bahçe'ye gidebileceğini ifade ederken Türkiye'de pratikte bunun olacağına inanmadığım 10 milyon euro bonservisten bahsediyordu.
Bir başka gazetede ise Sporting günlerinde beraber çalıştığı Slimani'nin F.Bahçe'ye geleceği gündemde.
F.Bahçe'nin iyi bir yerli havuzu var.
Jesus'un kariyerindeki puan ortalaması da ikinin üzerinde.
Bu seviyede bir hoca için doğru tercih değil demek mümkün değil.
Jesus, Benfica'da bir sezonda 600 bin euro kazanıyordu. Fenerbahçe'de ise bu rakamı 1 ayda kazanacak. Sizce neden 1 yıllık sözleşme istedi?
Jorge Jesus son Brezilya yolculuğunda yaptığı röportajda hayalinin Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu ve biri Şili olmak üzere 3 Güney Amerika milli takımından teklif aldığını açıklamıştı.
Belli ki yaşı itibariyle kulüp düzeyinde yoğun bir fikstürde artık çalışmak istemiyor.
Fenerbahçe'den talep ettiği 6 milyon euro civarında parayı da Avrupa'da ödeyebilecek kulüplerin aklında Jorge Jesus yok.
Bu yüzden 1 yıllık kontrat sonunda takımı şampiyon yaparsa ve milli takım hayali boşa çıkarsa F.Bahçe'de devam edebilir.
Diğer senaryoda ise Fenerbahçe şampiyon olmadığında zaten yollar ayrılır.