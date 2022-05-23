FENERBAHÇE HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten Jorge Jesus için çarpıcı yorum!

Jesus, Benfica'da bir sezonda 600 bin euro kazanıyordu. Fenerbahçe'de ise bu rakamı 1 ayda kazanacak. Sizce neden 1 yıllık sözleşme istedi?

Jorge Jesus son Brezilya yolculuğunda yaptığı röportajda hayalinin Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak olduğunu ve biri Şili olmak üzere 3 Güney Amerika milli takımından teklif aldığını açıklamıştı.