Haberler Fenerbahçe Tavizlere bir yenisi eklendi!

Tavizlere bir yenisi eklendi!

Kanarya resmi sitesinden federasyonu eleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Tavizlere bir yenisi eklendi!

Fenerbahçe, Trabzonpor'un Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na verilmesine tepki gösterdi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, "bir takıma en fazla tavizi verme" hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir. Trabzonspor-Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; TFF ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir" denildi.

DOĞRULARIN PEŞiNDEYiZ
Sarı-lacivertliler yaptıkları açıklamayı şu ifadelerle tamamladılar: "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz"

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