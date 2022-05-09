Haberler Fenerbahçe Tuzaklarına düştük!

Tuzaklarına düştük!

Ferdi Kadıoğlu, kazanamadıkları için üzgün olduklarını ancak bir puanın da kötü olmadığını söyledi. Genç oyuncu, "Kazanabilirdik o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Sahada her şeyimizi verdik. 1-0'dan sonra 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Tuzaklarına düştük!

Beşiktaş'la oynadıkları derbi mücadelesi sonrası konuşan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kazanamadıkları için üzgün olduklarını ancak bir puanın da kötü olmadığını söyledi.

Genç oyuncu, "Kazanabilirdik o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Sahada her şeyimizi verdik. 1-0'dan sonra 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Haftaya bu işi bitirmek istiyoruz" dedi.

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