BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Erman Toroğlu derbinin hakemini eleştirdi! "Maçtan korkuyor"
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev derbide ilk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Uzatma anında maç 1.5 dakika durdu. Ancak verdiği 5 dakikalık uzatma dolar dolmaz bitirdi hakem. Arda Kardeşler maçtan korkuyor." dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)