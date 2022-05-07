Gasperini düşünmüyor

Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta'nın hocası Gian Piero Gasperini için Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı. Ünlü teknik adamın menajeri, "Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok. Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor" dedi. 64 yaşındaki çalıştırıcıya İngiltere'den de teklifler olduğu ifade edildi.
Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta'nın hocası Gian Piero Gasperini için Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı. Ünlü teknik adamın menajeri, "Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok. Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor" dedi. 64 yaşındaki çalıştırıcıya İngiltere'den de teklifler olduğu ifade edildi.