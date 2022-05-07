Fener’e derbi öncesi 2 şok!

Fenerbahçe, Beşiktaş maçına bir gün kala Kim Min Jae ile Arda Güler şoku ile sarsıldı. Yapılan açıklamada, "Kim Min-Jae'nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır" denildi. Arda Güler'in ise çekilen MR'ında göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanmatendinit bulguları saptandığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. İki oyuncu da derbide forma giyemeyecek.