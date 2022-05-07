Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde Löw, Bielsa, Jorge Jesus gibi isimler bulunuyor.
Ayrıca İsmail Kartal'la da devam edilmesi gündemde.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde Löw, Bielsa, Jorge Jesus gibi isimler bulunuyor.
Ayrıca İsmail Kartal'la da devam edilmesi gündemde.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda şu ifadeleri kullandı:
"Jose Mourinho'yu da getirsen, Pep Guardiola'yı da getirsen, bu sistemle hiçbir şey yapamazsın."
"Nosyonun değişmesi lazım. Bu haksız bir inanç değil, haksız bir düşünce değil. Geçen sezon da söyledim."
Portekiz basınından Fenerbahçe ile ilgili olarak bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in Portekiz basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe, Juan Jesus dışında Gian Piero Gasperini'ye de teklifte bulundu.
Konu ile ilgili olarak da Atalanta'yı çalıştıran İtalyan teknik adamın menajerinden bir açıklamada geldi.
Atalanta'yı çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın menajeri Claudio Druetta şunları söyledi:
"Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok."
"Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor."
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