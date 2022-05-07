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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli takım için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'nin Atalanta'nın hocası Gian Piero Gasperini ilgilendiği ifade edilmişti. Tecrübeli teknik adamın menajeri Fenerbahçe iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Sarı-lacivertlilerin gündeminde Löw, Bielsa, Jorge Jesus gibi isimler bulunuyor.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Ayrıca İsmail Kartal'la da devam edilmesi gündemde.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

"Jose Mourinho'yu da getirsen, Pep Guardiola'yı da getirsen, bu sistemle hiçbir şey yapamazsın."

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

"Nosyonun değişmesi lazım. Bu haksız bir inanç değil, haksız bir düşünce değil. Geçen sezon da söyledim."

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Portekiz basınından Fenerbahçe ile ilgili olarak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Takvim'in Portekiz basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe, Juan Jesus dışında Gian Piero Gasperini'ye de teklifte bulundu.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Konu ile ilgili olarak da Atalanta'yı çalıştıran İtalyan teknik adamın menajerinden bir açıklamada geldi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

Atalanta'yı çalıştıran 64 yaşındaki teknik adamın menajeri Claudio Druetta şunları söyledi:

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

"Gasperini'nin Fenerbahçe gibi bir planı şu an yok."

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

"Gian'ın Atalanta ile 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor."

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

GASPERINI'NİN KARİYERİNDE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR:

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

ATALANTA

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken...

GENOA

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