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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Kim Min Jae ve Arda Güler şoku!

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de iki şok birden yaşandı. Sarı lacivertlilerde Kim Min Jae ve Arda Güler sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeycek. İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 20:02 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 20:10
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Kim Min Jae ve Arda Güler şoku!

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de iki şok birden yaşandı. Sarı lacivertlilerde Kim Min Jae ve Arda Güler sakatlıkları nedeniyle dev maçta forma giyemeycek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae'nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir.

Arda Güler'in kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır.

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