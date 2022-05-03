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Belçika basını Lois Openda’yı doğruladı: Fenerbahçe'ye gidebilir!

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de tranfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belçika basını, 22 yaşındaki forvetin Fenerbahçe’nin ilgisine güvenebileceğini yazdı... Lois Openda’nın ‘Kariyerimde yeni sayfa geliyor’ sözleri de dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
Belçika basını Lois Openda’yı doğruladı: Fenerbahçe'ye gidebilir!

Forvet transferi için birçok alternatifi değerlendiren F.Bahçe'de Lois Openda'nın da seçenekler arasında olduğu yazılmıştı...

Belçika basını Lois Openda’yı doğruladı: Fenerbahçe'ye gidebilir!

Voetbalbelgie, Openda'nın sezon sonunda kiralık oynadığı Vitesse'den ayrılacağını belirtirken, yeni rotasının F.Bahçe olabileceğini duyurdu.

Belçika basını Lois Openda’yı doğruladı: Fenerbahçe'ye gidebilir!

Golcü oyuncunun, "Vitesse'ye başarılı bir şekilde veda etmek istiyorum" sözlerine yer verilirken, "Ardından kariyerimde yeni bir sayfa geliyor. Ama şimdilik bir yorum yapmayacağım" dediği dile getirildi.

Belçika basını Lois Openda’yı doğruladı: Fenerbahçe'ye gidebilir!

Site, "Openda, Türkiye'nin en iyi kulübü F.Bahçe'nin ilgisine güvenebilir.

Belçika basını Lois Openda’yı doğruladı: Fenerbahçe'ye gidebilir!

PSV de onu radarına aldı. Brugge'ün onun hakkında ne planladığını görmek için biraz daha bekleyeceğiz" ifadesi kullanıldı. Genç yıldızın piyasa değerinin şu anda 5.5 milyon euro olduğu da kaydedildi.

Belçika basını Lois Openda’yı doğruladı: Fenerbahçe'ye gidebilir!

İki yıldır Vitesse'de kiralık oynayan 22 yaşındaki Lois Openda, bu sezon 43 maçta 20 gol+5 asistlik performansıyla göz doldurdu.

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