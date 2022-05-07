Haberler Beşiktaş Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 36. haftası dev bir heyecana sahne olacak. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak. Zorlu maç öncesi analizlerde bulunan Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 08:22
Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

SİNAN VARDAR - DERBİ NE OLUR?

Geçtiğimiz hafta sonu nefes kesen maçlar oynandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini yenerek önemli 3 puanları haznesine yazdırdılar. Beşiktaş Avrupa için umutlandı. Siyah-beyazlı takım; Valerien Ismael'in göreve gelmesiyle pozitif yönde ivme kazandı.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Kartal, oynadığı futbolu belki tabelaya yansıtamadı ama yeni sistemde bu takımın Türkiye sınırları içinde yenemeyeceği takım yok. Beşiktaş, Trabzon deplasmanında bile 3 puanı kaçıran taraftı.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Fenerbahçe son oynadığı 7 maçı da kazandı. Son 12 maçının 11'inde 3 puanı hanesine yazdırırken 1 maçta da berabere kaldı. Bu istatistik gerçekten takdir edilecek bir başarı.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Tabii ki bu tabloda sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekir. Başkan Ali Koç sezon sonunda zor bir teknik direktör kararı verecek. Bence Fenerbahçe yeni sezonda da İsmail Kartal'la devam etmeli.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

ARTILAR VE EKSİLER...

Tabii ki derbilerin atmosferi çok farklı oluyor. Beşiktaş'ın saha ve seyirci avantajı oldukça önemli bir etken. Derbide tribünler tıklım tıklım olacak ve Beşiktaş taraftarlar tribün şov için geri sayımda.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Siyah-beyazlı takımda Montero ve Rosier kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Özellikle Rosier'in son oynadığı Kayserispor maçında gördüğü sarı kart disiplinsizlik örneğiydi. Ismael'in bu tür hareketlere karşı gerekli uyarıları yapması kaçınılmaz bir gerçek.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Beşiktaş'ın en önemli sorunu savunmada zaman zaman yapılan bariz hatalar... Kartal'ın en önemli kozları; Rıdvan Yılmaz, Ghezzal ve son maçta harikalar yaratan N'Koudou olacak.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Fenerbahçe'nin N'Koudou için tedbir alacağını düşünüyorum. Rosier'in yokluğunda 'N'Koudou sağda oynasın' diyenler de var. Tabii ki son kararı Valerien Ismael verecek.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Her şeye rağmen Michy Batshuayi de maçın kaderini belirleyecek isimlerin başında gelecek. İyi oynarsa Beşiktaş için çok önemli bir artı olacak. Larin'e artık gidici gözüyle bakıyoruz. Keşke bu derbi maçta kendini affettirse...

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

F.Bahçe, formda olan Osayi ve Kim'in öne çıkma isteğiyle göze hoş bir futbol ortaya koyuyor. Zajc ve İrfan Can da Beşiktaş'ın mutlaka önlem alması gereken isimler olacak.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Özellikle Zajc'ı etkisiz hale getirmek için Josef'e çok iş düşecek. Her iki takımın da hücumu düşünen futbolu maça ayrı bir renk getirecek.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

EMİRHAN VE ARDA

Umarım bu dev maçta Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan ve Fenerbahçe'den ise Arda Güler'i ilk 11'de görürüz. İki genç yıldızı da izlemek büyük ayrıcalık olur.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Beşiktaş ve Fenerbahçe çok büyük camialar... Bu ne ilk, ne de son derbi olacak. Benim gönül favorim tabii ki Beşiktaş..

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Dileğim o ki, hakem hatalarının yaşanmadığı uzun yıllar unutulmayacak fair-play ölçülerinde harika bir derbi olur.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Kim kazanırsa kazansın, kazanan Türk Futbolu olsun.

DİĞER
Son dakika: Okan Kocuk'tan Galatasaray açıklaması! "Hedefim..."
Alina Boz ve 43 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer'in Portekiz'de aşk tatili! 800 bin Euro'luk...
Golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı
Chelsea yeni sahibini duyurdu! 5 milyar euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın gözdesine Chiellini benzetmesi!
Portekiz'den flaş iddia! Kartal'a sürpriz orta saha
ASDEP MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA |
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
SGK'dan sıfır faizli konut kredisi!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Maçın kaderini belirleyecek..." Çarpıcı sözler! "Maçın kaderini belirleyecek..." 08:22
Chelsea yeni sahibini duyurdu! 5 milyar euro... Chelsea yeni sahibini duyurdu! 5 milyar euro... 08:10
O ismi övdü! "Ayrı bir paragraf açmak gerekiyor" O ismi övdü! "Ayrı bir paragraf açmak gerekiyor" 07:33
Nelsson'a hücum! Sevilla'nın ardından... Nelsson'a hücum! Sevilla'nın ardından... 01:22
Juventus 90+6'da yıkıldı! Juventus 90+6'da yıkıldı! 01:18
Levante 3 puanı son anda kaptı! Levante 3 puanı son anda kaptı! 01:18
Daha Eski
Lille Tchouameni'ye engel olamadı! Lille Tchouameni'ye engel olamadı! 01:18
Lille Tchouameni'ye engel olamadı! Lille Tchouameni'ye engel olamadı! 01:17
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken... Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken... 01:16
Golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı Golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı 01:11
Levante 3 puanı son anda kaptı! Levante 3 puanı son anda kaptı! 01:11
Juventus 90+6'da yıkıldı! Juventus 90+6'da yıkıldı! 01:05