Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

SİNAN VARDAR - DERBİ NE OLUR?
Geçtiğimiz hafta sonu nefes kesen maçlar oynandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerini yenerek önemli 3 puanları haznesine yazdırdılar. Beşiktaş Avrupa için umutlandı. Siyah-beyazlı takım; Valerien Ismael'in göreve gelmesiyle pozitif yönde ivme kazandı.
Kartal, oynadığı futbolu belki tabelaya yansıtamadı ama yeni sistemde bu takımın Türkiye sınırları içinde yenemeyeceği takım yok. Beşiktaş, Trabzon deplasmanında bile 3 puanı kaçıran taraftı.
Fenerbahçe son oynadığı 7 maçı da kazandı. Son 12 maçının 11'inde 3 puanı hanesine yazdırırken 1 maçta da berabere kaldı. Bu istatistik gerçekten takdir edilecek bir başarı.