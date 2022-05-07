Sinan Vardar'dan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı yorum!

Beşiktaş'ın en önemli sorunu savunmada zaman zaman yapılan bariz hatalar... Kartal'ın en önemli kozları; Rıdvan Yılmaz, Ghezzal ve son maçta harikalar yaratan N'Koudou olacak.

Fenerbahçe'nin N'Koudou için tedbir alacağını düşünüyorum. Rosier'in yokluğunda 'N'Koudou sağda oynasın' diyenler de var. Tabii ki son kararı Valerien Ismael verecek.