Fener’den dev adım

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı 97-62 mağlup etti. Serinin ikinci maçında rakibini İstanbul'da konuk eden sarılacivertliler, baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk periyotta 27-17'lik üstünlük kuran F.Bahçe, devreyi 53-32 önde kapattı. Final periyoduna 79-46 önde giren Kanarya, maçtan 97-62'lik zaferle ayrıldı. İlk maçı da 73-71 kazanan sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 6 Mayıs Cuma günü Aydın'daki mücadeleyi kazanırsa finale çıkacak.