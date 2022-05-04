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Fener’den dev adım

Sarı-lacivertliler, Nesibe Aydın’ı farklı geçerek final için büyük avantajın sahibi oldu. Serinin 3’üncü maçı cuma oynanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Fener’den dev adım

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı 97-62 mağlup etti. Serinin ikinci maçında rakibini İstanbul'da konuk eden sarılacivertliler, baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk periyotta 27-17'lik üstünlük kuran F.Bahçe, devreyi 53-32 önde kapattı. Final periyoduna 79-46 önde giren Kanarya, maçtan 97-62'lik zaferle ayrıldı. İlk maçı da 73-71 kazanan sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 6 Mayıs Cuma günü Aydın'daki mücadeleyi kazanırsa finale çıkacak.

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