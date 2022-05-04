Haberler Fenerbahçe 3 temmuz ruhuyla

3 temmuz ruhuyla

“O pankartta namlunun ucuna Fenerbahçe’yi sembol eden kuşun konulması kabul edilemez”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
3 temmuz ruhuyla
FENERBAHÇE'DE başkan Ali Koç, kulüpte gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Koç "Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan dik duruşu ve pes etmemesidir. Bu dik duruşdaki en önemli unsur da kuşkusuz camiamızın gücüdür. Kuruluşumuzun 115. yılı kutlu olsun" dedi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı konuşmasını Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankarta da getirdi. İşte Koç'un o sözleri: Perşembe günü her şeyi açıklayacağım. 2010-11 şampiyonluğumuz ile ilgili o yazı, namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konulması. Bunlar kabul edilemez. Aslında perşembeyi beklemenize de gerek yok. Disiplin sevklerine bakınca siz de büyük resmi görebilirsiniz. Acaba Antalyaspor başkanının bahsettiği darp raporlarda olacak mı? Stada kapasitenin üzerinde seyirci alınması raporlarda yer alacak mı? Göreceksiniz stat kameraları incelenmeyecek. Benzer olaylar bizim stamızıda olsa nasıl kararlar çıkacağını bir düşünün. Bu kutsal camiayı korumanın vakti geldi. Artık 3 Temmuz ruhuna dönüyoruz. Meydanın boş olmadığını herkese göstereceğiz"
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