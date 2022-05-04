Serdar Dursun Umre’ye gitti

Kanarya'nın golcü oyuncusu Serdar Dursun izinli gününde kutsal toprakları ziyaret etti. Tecrübeli forvet Umre ziyaretinde bulundu, İnstagram paylaşımının altına "Allah kabul etsin" dedi. Sarı-lacivertli taraftarlar da oyuncunun bu anlamlı karesini beğeni yağmuruna tuttular.
Kanarya'nın golcü oyuncusu Serdar Dursun izinli gününde kutsal toprakları ziyaret etti. Tecrübeli forvet Umre ziyaretinde bulundu, İnstagram paylaşımının altına "Allah kabul etsin" dedi. Sarı-lacivertli taraftarlar da oyuncunun bu anlamlı karesini beğeni yağmuruna tuttular.