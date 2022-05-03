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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mergim Berisha'ya mahkemeden şok karar! Sevgilisi Vesa Vllasaliu'ya...

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Mergim Berisha hakkında sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Berisha'nın karara uymaması halinde ise 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağı bilgisine de kararda yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 11:46
FENERBAHÇE HABERLERİ - Mergim Berisha'ya mahkemeden şok karar! Sevgilisi Vesa Vllasaliu'ya...

Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, karara uymadığı takdirde Berisha'nın 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağını da kararında vurguladı.

GELECEK AY EVLENMEYİ PLANLIYORLARDI

Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'dan şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi.

"VLLASALİU'YU SİTEYE ALMAYIN" ŞEKLİNDE TALİMAT VERMİŞ

Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın, Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Dilekçede Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine; "Vllasaliu'yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bunun yanında kendisi, vekil edene farklı şekilde küfür ve hakaret içeren söylemler kullanmaktadır" şeklinde ifadeler kullandı. Dilekçede Berisha'nın Vllasali'yu tehdit ettiği de iddia edildi.

DHA'nın haberine göre Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede Vllasaliu'nun Berisha'dan şikayetçi olduğu vurgulandı. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.

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