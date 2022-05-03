FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Nuno Espirito Santo sürprizi!

Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktör konusunda mali konular da büyük önem taşıyor. Kadro planlaması, transferler ve yeni maaş bütçesi göz önünde tutuluyor. Öte yandan yeni çıkan spor yasası, UEFA'nın yenilediği Finansal Fair Play kuralları ve TFF'nin harcama limitleri Fenerbahçe yönetiminin esas konusu olarak masada duruyor.
3 FAVORİ, 1 SÜRPRİZ
Teknik direktör konusunda artık Fenerbahçe'de çalışmalar nihayete eriyor. Başkan Ali Koç ve yöneticiler resmi karar için geri sayıma geçiyor. Takımın 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını varsayan ve Şampiyonlar Ligi'ne göre çalışmalarını yapan yönetim, teknik direktör sürecini uzatmak istemiyor.
Sarı-lacivertlilerde adaylar netleşmiş durumda. 3 tane favori isim bulunuyor. Jorge Jesus bir adım önde duruyor. İsmail Kartal ve Joachim Löw de önemli adaylar. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarında son durum:
- Jorge Jesus: Portekiz'de Ali Koç ile görüşen Jorge Jesus, şu anda Brezilya'da ailesiyle tatilde. 8 Mayıs'a kadar Brezilya'da olması beklenen Jesus'un resmi kararını tatil bitiminde vereceği kaydediliyor.