FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Nuno Espirito Santo sürprizi!

- Joachim Löw: Başkan Ali Koç 'un en önemli hedefi olan Joachim Löw şu anda biraz geri planda kaldı. Ancak Alman çalıştırıcı halen daha saygı duyulan bir aday.

- Nuno Espirito: Milliyet'in haberine göre son olarak İngiltere'de Tottenham'da çalışan Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe'de sürpriz bir aday oldu. Başkan Ali Koç ve yöneticiler Portekizli isimle de bir görüşme yaptı, alternatifler arasına aldı.