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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Nuno Espirito Santo sürprizi!

Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör çalışmaları edevam ederken gündeme Jorge Jesus ve Joachim Löw isimleri gelmişti. Başkan Ali Koç'un iki dev teknik adamla temasları devam ederken gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Yönetim dünyaca ünlü teknik direktör Nuno Espirito Santo ile bir araya gelerek görüşme sağladı. İşte haberin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 09:28 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 09:29
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Nuno Espirito Santo sürprizi!

Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktör konusunda mali konular da büyük önem taşıyor. Kadro planlaması, transferler ve yeni maaş bütçesi göz önünde tutuluyor. Öte yandan yeni çıkan spor yasası, UEFA'nın yenilediği Finansal Fair Play kuralları ve TFF'nin harcama limitleri Fenerbahçe yönetiminin esas konusu olarak masada duruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Nuno Espirito Santo sürprizi!

3 FAVORİ, 1 SÜRPRİZ

Teknik direktör konusunda artık Fenerbahçe'de çalışmalar nihayete eriyor. Başkan Ali Koç ve yöneticiler resmi karar için geri sayıma geçiyor. Takımın 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını varsayan ve Şampiyonlar Ligi'ne göre çalışmalarını yapan yönetim, teknik direktör sürecini uzatmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Nuno Espirito Santo sürprizi!

Sarı-lacivertlilerde adaylar netleşmiş durumda. 3 tane favori isim bulunuyor. Jorge Jesus bir adım önde duruyor. İsmail Kartal ve Joachim Löw de önemli adaylar. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarında son durum:

- Jorge Jesus: Portekiz'de Ali Koç ile görüşen Jorge Jesus, şu anda Brezilya'da ailesiyle tatilde. 8 Mayıs'a kadar Brezilya'da olması beklenen Jesus'un resmi kararını tatil bitiminde vereceği kaydediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Nuno Espirito Santo sürprizi!

- İsmail Kartal: Mevcut teknik direktör İsmail Kartal'ın ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi herkesi olumlu yönde etkiledi. Kulüp ve camiada birçok isim İsmail Kartal'la devam edilmesini istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Nuno Espirito Santo sürprizi!

- Joachim Löw: Başkan Ali Koç'un en önemli hedefi olan Joachim Löw şu anda biraz geri planda kaldı. Ancak Alman çalıştırıcı halen daha saygı duyulan bir aday.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Nuno Espirito Santo sürprizi!

- Nuno Espirito: Milliyet'in haberine göre son olarak İngiltere'de Tottenham'da çalışan Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe'de sürpriz bir aday oldu. Başkan Ali Koç ve yöneticiler Portekizli isimle de bir görüşme yaptı, alternatifler arasına aldı.

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