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Fenerbahçe Mergim Berisha ile yollarını ayıracak mı? Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sezon başında Salzburg'dan transfer edilen ancak inişli çıkışlı performansı nedeniyle sıkça eleştiri oklarının hedefi olan Mergim Berisha'nın akıbeti merak konusu olmuştu. Zaman zaman ilk 11'de başlayan ancak İsmail Kartal ile beraber yedek kulübesinde değerlendirilen Kosova asıllı Alman futbolcunun akıbeti belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 09:30
Fenerbahçe Mergim Berisha ile yollarını ayıracak mı? Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı golcü futbolcu Mergim Berisha'ya ilişkin yönetimden son karar çıktı.

Fenerbahçe Mergim Berisha ile yollarını ayıracak mı? Yönetim kararını verdi

Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira tarafından sıkça 11'de değerlendirilen ancak İsmail Kartal'ın formayı Serdar Dursun'a vermesi nedeniyle bir süredir yedek kulübesinde yer alan Berihsa'nın akıbeti merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe Mergim Berisha ile yollarını ayıracak mı? Yönetim kararını verdi

YENİ HOCAYA BIRAKILACAK
Fenerbahçe yönetimi, Mergim Berisha'nın gönderilmesi konusunda ısrarcı olmamasına karşın, gelen teklifler için kapısını kapatmadı. Yönetim, Berisha için son kararı yeni hocaya bırakacak.

Fenerbahçe Mergim Berisha ile yollarını ayıracak mı? Yönetim kararını verdi

TEKLİF VAR
Öte yandan Alman forvet için bazı tekliflerin kulübe geldiği ifade ediliyor. Henüz 23 yaşında olması ve potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Berisha'dan zarar edileceği düşünülmüyor.

Fenerbahçe Mergim Berisha ile yollarını ayıracak mı? Yönetim kararını verdi

Mergim Berisha bu sezon toplamda 34 maça çıkarken 8 gol 3 asist üretti.

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