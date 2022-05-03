Fenerbahçe Mergim Berisha ile yollarını ayıracak mı? Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istediği verimi alamadığı golcü futbolcu Mergim Berisha'ya ilişkin yönetimden son karar çıktı.
Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira tarafından sıkça 11'de değerlendirilen ancak İsmail Kartal'ın formayı Serdar Dursun'a vermesi nedeniyle bir süredir yedek kulübesinde yer alan Berihsa'nın akıbeti merak konusu olmuştu.
YENİ HOCAYA BIRAKILACAK
Fenerbahçe yönetimi, Mergim Berisha'nın gönderilmesi konusunda ısrarcı olmamasına karşın, gelen teklifler için kapısını kapatmadı. Yönetim, Berisha için son kararı yeni hocaya bırakacak.