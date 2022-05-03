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Fenerbahçe eski yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan "şampiyonluk" paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski yönetiiclerinden Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı-lacivertli ekbin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili taraftarlara müjdeli bir haber verdi. Sipahioğlu, UEFA'nın bu şampiyonlukları kabul ettiğini ve resmi kabul belgesini sunacağını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 14:05
Fenerbahçe eski yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan "şampiyonluk" paylaşımı

Fenerbahçe'ye müjde Metin Sipahioğlu'ndan geldi. Sarı lacivertliler için 1959 öncesi şampiyonluklar için flaş bir gelişme yaşandı.

Eski yönetici Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''UEFA, son yayınladığı resmi yayında 1924-1959 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonları kabul ettiğini resmen açıkladı.'' ifadelerine yer verdi.

Sipahioğlu, paylaşımında ''Bu resmi kabulu saat 14.00'te yayınlayacağım.'' notunu düştü.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yıl öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye başvurmuş ancak 1 yılı aşkın süredir bir yanıt alamamıştı.

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