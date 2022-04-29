Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu İskoç ekibine imza atmaya hazırlanıyor!

Fenerbahçe'de geçirdiği başarısız dönemin ardından İngiliz ekibi Derby'in başına geçen ve burada da 65 maçta 1.28 puan ortalaması yakalayarak gönderilen Cocu için yeni bir iddia gündeme geldi.

Aktarılan bilgilere göre Phillip Cocu, İskoçya temsilcisi Hibernian'a imza atabilir. İskoç ekibinin yönetmi, Cocu'yu takımın başında görmek istiyor.

KAOSUN ORTASINA GİDİYOR

Öte yandan Hibernian'da işler iyi gitmiyor. Son olarak Shaun Maloney'in çalıştırdığı Hibernian, son 6 lig maçını kazanamadı ve İskoçya Kupası'nda Hearts'a elendi.