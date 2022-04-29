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Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan başladı. Ligde 2.'lik için mücadele eden Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alan Kanarya, eski teknik direktörü Erol Bulut karşısında galibiyeti hedefliyor. Fenerbahçe'nin maçta puan kaybetmesi halinde Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 19:24 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 19:30
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan başladı. Ligde 2.'lik için mücadele eden Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlik alan Kanarya, eski teknik direktörü Erol Bulut karşısında galibiyeti hedefliyor.

Fenerbahçe'nin maçta puan kaybetmesi halinde Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar Dursun

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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